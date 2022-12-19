"У Катарі відбувся фінал чемпіонату світу з футболу. Емоційний фінал, саме в цьому і є сенс футболу – кожен має шанс на перемогу, кожен може показати, що він найсильніший.

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Але змагання на полі для гри, а не на полі битви. І найгірше, що може трапитися – це червона картка, але не червона кнопка. Коли людей об‘єднує футбол, людей об‘єднує мир. Саме тому для цього дня я підготував спеціальне звернення від України до всього світу, до всіх, хто цінує мир і життя. Хоч ФІФА й заблокувала це звернення для показу на стадіоні перед фінальною грою у Катарі, але світ все одно почув наш заклик.

Наші футболісти поширили відео, Ярмоленко, вся збірна України, Шевченко, Шовковський, Модріч, Срна, Гвардіола, Рац та багато інших гравців. Я дякую усім. Держави-партнери підтримали, тисячі світових ЗМІ поширили", – сказав Зеленський у своєму традиційному зверненні.

Нагадаємо, Офіс Президента звернувся до ФІФА з проханням надати слово Володимиру Зеленському перед початком фінального матчу ЧС-2022, аби нагадати всьому світу про трагедію війни. Однак, отримав відмову.

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