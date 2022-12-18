Україна принизила ФІФА у Twitter через заборону виступу Зеленського на фіналі ЧС-2022
Заборона виступити президенту України Володимиру Зеленському перед початком фіналу ЧС-2022 отримала цілком резонну відповідь.
Як відомо, Володимир Зеленський записав відеозвернення, яке планував показати перед початком фінального поєдинку ЧС-2022 Аргентина – Франція, але ФІФА наклала заборону, назвавши його надто політизованим.
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Через це ФІФА отримала витончену відповідь від офіційного твіттер-акаунту України: "не важливо, хто переможе сьогодні, ФІФА вже програла".
Зауважимо, що міжнародна федерація футболу останнім часом ухвалює досить суперечливі рішення, зокрема, проведення Мундіалю в Катарі попри неодноразові заяви про порушення прав людини.
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