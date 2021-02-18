"Я дізнавався, чи підписував в клубі хтось якісь списки. Зазвичай я бачу списки номінантів на найкращого гравця, тренера, суддю. Цього разу я нічого не бачив. І як проходило голосування, мені незрозуміло. Зі мною завжди погоджують генеральний директор, заступник гендиректора, показують всі ці номінації й ми вирішуємо, хто вартий якогось звання.

Пасіч став автором найкращого гола 2020 року в Україні – божевільний удар з льоту за комірець голкіперу

Те ж саме я можу сказати про найкращий гол 2020 року. Я не кажу, що це обов'язково повинен бути гол Циганкова. Може, це має бути гол Маліновського. Але за важливістю для всієї країни, коли Циганков забив гол і ми обіграли Іспанію, напевне, це найважливіший історичний гол. А влаштовувати клоунаду і порівнювати гол Вереса з голом ван Бастена... Тоді я Пеле", – цитує Суркіса сайт ТК Футбол.

Нагадаємо, м'яч хавбека Вереса Геннадія Пасіча, забитий у ворота Гірник-Спорту з льоту, визнали найкращим в 2020 році.

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