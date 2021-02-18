"Я узнавал, подписывал ли в клубе кто-то какие-то списки. Обычно я вижу списки номинантов на лучшего игрока, тренера, судьи. На этот раз я ничего не видел. И как проходило голосование, мне непонятно. Со мной всегда согласовывают генеральный директор, заместитель гендиректора, показывают все эти номинации и мы решаем, кто стоит какого звания.

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То же самое я могу сказать о лучшем голе 2020 года. Я не говорю, что это обязательно должен быть гол Цыганкова. Может, это должен быть гол Малиновского. Но по важности для всей страны, когда Цыганков забил гол и мы обыграли Испанию, наверное, это самый важный исторический гол. А устраивать клоунаду и сравнивать гол Вереса с голом ван Бастена... Тогда я Пеле", – цитирует Суркиса сайт ТК Футбол.

Напомним, мяч хавбека Вереса Геннадия Пасича, забитый в ворота Горняк-Спорта с лету, признали лучшим в 2020 году.

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