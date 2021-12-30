"Миколенко в Мілан? Звичайно, тільки треба мову підучити. І все. Він і на нашою мовою не надто розмовляє. Можливо, він почне заново вчити іншу мову і все буде добре", – поділився Караваєв у інтерв'ю Sportarena.

Динамо веде перемовини з півзахисником Загреба, – ЗМІ

Нагадаємо, в літнє трансферне вікно з'являлась інформація, нібито Мілан всерйоз зацікавлений у переході Миколенка, проте клуби не змогли домовитись щодо вартості.

До слова, Віталій провів 17 матчів у складі Динамо у поточному сезоні, записавши до свого активу 2 асисти.

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