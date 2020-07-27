"Луческу писав листа Суркісу", – агент тренера Динамо оригінально спростував скандальну заяву свого клієнта

"Це була особиста переписка між Луческу та Ігорем Михайловичем Суркісом. Ця розмова була ще в суботу. Будемо з'ясовувати, як це потрапило в пресу. Якщо хтось захоче побачити, то я все можу показати. У нас завтра о 9:30 літак у Київ. Луческу – головний тренер Динамо.

Суркіс – про чутки щодо відставки Луческу: У Динамо є тренер

Цим листом Луческу хотів показати, що не тримається за крісло тренера. Він хотів показати, що не заради грошей прийшов. Якщо його прихід може зашкодити Динамо, то він спокійно піде. Імідж клубу набагато дорожчий", – пояснив агент для Р-Спорт.

Нагадаємо, румунські ЗМІ опублікували заяву Луческу, де він говорить про свою відставку через негативну реакцію ультрас Динамо на своє призначення.

"Театр і шок": Луческу (не) покидає Динамо, 3-й "великій зраді" бути – румунські ЗМІ дарма відправили у відставку