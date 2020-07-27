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Суркис: Луческу еще никуда не пришел, а вы уже говорите о его уходе из Динамо

21:36 - Читати українською
Суркис: Луческу еще никуда не пришел, а вы уже говорите о его уходе из Динамо
Игорь Суркис / Фото ФК Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис поставил точку в истории об отставке Мирчи Луческу.

"Луческу – главный тренер киевского Динамо. Я больше не хочу ничего обсуждать. Завтра он прилетает к нам. Что я еще могу добавить? Он еще никуда не пришел, а вы уже говорите об уходе.

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Думаю, у нас разумные фанаты. Они поймут, что когда команда начнет прогрессировать и показывать качественный футбол, то такова профессиональная тренерская работа. И опять же, я не забирал Луческу из Шахтера. Он был свободен. Я имею право пригласить того специалиста, которого сочту нужным.

На мой взгляд, Мирча , огромный профессионал и большой мотиватор. Уверен, он будет очень полезным Динамо. А если люди искренне болеют за нашу команду, то они должны будут радоваться успехам за этого тренера", – цитирует Суркиса sport-express.

Напомним, румынские СМИ опубликовали заявление Луческу, где он говорит о своей отставке из-за негативной реакции ультрас Динамо на свое назначение.

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Теги
Мирча Мирча Луческу Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис
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