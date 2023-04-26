Молодіжна збірна Хорватії виступить у фінальній частині Євро не з тим тренером, який проходив відбір.

Хорватський футбольний союз офіційно оголосив про призначення Драгана Скочіча на посаду керманича молодіжки.

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Відбір на Євро-2023 проходив Ігор Бішчан, однак він погодився очолити загребське Динамо. Скочіч вже мав досвід з дорослими збірними. 54-річний фхівець вивів Іран на ЧС-2022, але на Мундіалі вже не працював, поступившись місцем іменитому Карлушу Кейрушу.

До слова, Хорватія – суперник збірної України U-21 у груповому етапі цьогорічного Євро-2023, який стартує 21 червня. Окрім "картатих", протистояти "синьо-жовтим" на континентальній першості будуть Іспанія та Румунія.

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