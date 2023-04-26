Молодежная сборная Хорватии выступит в финальной части Евро не с тем тренером, который проходил отбор.

Хорватский футбольный союз официально объявил о назначении Драгана Скочича на должность руководителя молодежки.

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Отбор на Евро-2023 проходил Игорь Бишчан, однако он согласился возглавить загребское Динамо. У Скочича уже был опыт со взрослыми сборными. 54-летний специалист вывел Иран на ЧМ-2022, но на Мундиале уже не работал, уступив место именитому Карлушу Кейрушу.

К слову, Хорватия – соперник сборной Украины U-21 в групповом этапе Евро-2023, который стартует 21 июня. Кроме "клетчатых", противостоять "сине-желтым" на континентальном первенстве будут Испания и Румыния.

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