Ліхтенштейнський Вадуц потрапив у компанію клубів, які вистрілювали в Європі, не маючи успіхів на внутрішній арені.

Лише 6 клубів в історії грали в груповому раунді єврокубків, перебуваючи поза межами елітних дивізіонів. Шостим став Вадуц, який зустрінеться з СК Дніпро-1 у Лізі конференцій.

Тут все просто: у Ліхтенштейні немає власного чемпіонату, тому Вадуц виступає у другому дивізіоні чемпіонату Швейцарії. А в Європі грає завдяки перемозі в Кубку Ліхтенштейну.

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Ще 5 унікальних клубів:

Алеманія Аахен. Команда з другої Бундесліги вийшла у фінал Кубка Німеччини-2003/04, де програла Вердеру. Втім, оскільки Вердер став чемпіоном Німеччини та потрапив у ЛЧ, Алеманія отримала місце в Кубку УЄФА-2004/05. З групи команда вийшла, але припинила участь в 1/16 (в 1/8 на Аахен чекав Шахтар).

Лозанна. Посівши десяте місце в другій лізі Швейцарії, Лозанна у 2010 році примудрилася дійти до фіналу національного кубка. Трофей виграти не вдалося – Базель був сильнішим, але в Лізі Європи-2010/11 команда пошуміла. Лозанна пройшла три раунди кваліфікації і в ключовій дуелі зганьбила російський Локомотив. У групі вдалося набрати лише одне очко.

Бірмінгем. У сезоні-2010/11 "сині" вилетіли з АПЛ, але взяли Кубок ліги, здолавши у фіналі Арсенал з ван Персі, Насрі, Щенсни, Росіцкі та Венгером. Вже у статусі команди Чемпіоншипу Бірмінгем грав у Лізі Європи-2011/12. І грав солідно: у запеклій боротьбі з 10 очками посів третє місце, пропустивши вперед Брюгге та Брагу.

Віган. "Латікс" стали першими в історії, хто одночасно виграв Кубок Англії та вилетів з АПЛ. У травні 2013-го Роберто Мартінес здобув для Вігана єдиний великий трофей. У фіналі Кубка Англії його хлопці переграли зірковий Манчестер Сіті (Агуеро, Сілва, Компані). У Лізі Європи вдало виступити не вдалося. Вже без Мартінеса Віган посів останнє місце в групі.

Цюріх. Команда з півночі Швейцарії 6 років тому вилетіла з еліти, але прикрасила сезон перемогою в Кубку. Граючи в другому дивізіоні, Цюріх відволікався на матчі Ліги Європи-2016/17. Вийти у плей-офф не вдалося, але вдалося набрати солідні для себе 6 очок, розписавши нічию з Вільяреалом.