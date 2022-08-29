Лихтенштейнский Вадуц попал в компанию клубов, которые выстреливали в Европе, не имея успехов на внутренней арене.

Лишь 6 клубов в истории играли в групповом раунде еврокубков, находясь вне элитных дивизионов. Шестым стал Вадуц, который встретится с СК Днепр-1 в Лиге конференций.

Здесь все просто: у Лихтенштейна нет собственного чемпионата, поэтому Вадуц выступает во втором дивизионе чемпионата Швейцарии. А в Европе играет благодаря победе в Кубке Лихтенштейна.

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Алемания Аахен. Команда из второй Бундеслиги вышла в финал Кубка Германии-2003/04, где проиграла Вердеру. Впрочем, поскольку Вердер стал чемпионом Германии и попал в ЛЧ, Аламания получила место в Кубке УЕФА-2004/05. Из группы команда вышла, но прекратила участие в 1/16 (в 1/8 Аахен ждал Шахтер).

Лозанна. Заняв десятое место во второй лиге Швейцарии, Лозанна в 2010 году умудрилась дойти до финала национального кубка. Трофей выиграть не удалось – Базель был сильнее, но в Лиге Европы-2010/11 команда пошумела. Лозанна прошла три раунда отбора и в ключевой дуэли опозорила российский Локомотив. В группе удалось набрать только одно очко.

Бирмингем. В сезоне-2010/11 "синие" вылетели из АПЛ, но взяли Кубок лиги, одолев в финале Арсенал с ван Перси, Насри, Щенсны, Росицки и Венгером. Уже в статусе команды Чемпионшипа Бирмингем играл в Лиге Европы-2011/12. И играл солидно: в ожесточенной борьбе с 10 очками занял третье место, пропустив вперед Брюгге и Брагу.

Уиган. "Латикс" стали первыми в истории, кто одновременно выиграл Кубок Англии и вылетел из АПЛ. В мае 2013-го Роберто Мартинес добыл для Уигана единственный большой трофей. В финале Кубка Англии его ребята обыграли звездный Манчестер Сити (Агуэро, Силва, Компани). В Лиге Европы удачно выступить не удалось. Уже без Мартинеса Уиган занял последнее место в группе.

Цюрих. Команда с севера Швейцарии 6 лет назад вылетела из элиты, но украсила сезон победой в Кубке. Играя во втором дивизионе, Цюрих отвлекался на матчи Лиги Европы-2016/17. Выйти в плей-офф не удалось, но удалось набрать солидные для себя 6 очков, расписав ничью с Вильярреалом.