Ліга 1, 24 тур

Брест – Монако – 1:2

Голи: Ле Дуарон, 86 – гравець №17, Боаду, 73

Лор’ян – Аяччо – 3:0

Голи: Дьєнг, 6 (пен), Февр, 43, Понсо, 58

Ренн – Клермон – 2:0

Голи: Калімуендо, 37, 65

Труа – Монпельє – 0:1

Гол: Хазрі, 90

Ланс – Нант – 3:1

Голи: Мочадо, 35, Томассон, 37, Траоре, 75 (аг) – Молле, 41



Ренн, після двох поразок поспіль в Лізі 1 та від Шахтаря в Лізі Європи, реабілітувався перед своїми фанатами. Бруно Женезіо черех травми не зміг розраховувати на ряд захисників, тому вистав експерементальну пару Омарі – Белосян. Бретонці з перших хвилин контролювали хід зутрічі. Забити вдалося на 37 хвилині. Свій шанс реалізував Арно Калімуендо. У другому таймі Ренн продовжував насідати на ворота Клермона. Подовоїти перевагу вдалося на 64 хвилині, коли бомбардир бретонці забив вдруге в матчі. Команда Гастьєна намагалась відіграти бодай гол, але Манданда зберіг свої ворота сухими.

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Недільні матчі сенсацій не принесли. Брест трішки ускладнили задачу Монако, але команда Клемана змогла здобути перемогу. За монегасків відзначився Боаду, який не забивав в жовтня в Лізі 1. "Піратам" не вистачило ефективності перед воротами суперника, щоб отримати нічию. Монако піднявся на другу сходинку, але Марсель у цьому турі ще не грав.

Лор'ян без проблем розібрався з аутсайдером Аяччо. Дебютний гол забив колишній одноклубник Маліновського Бамба Дьєнг. Вахбі Хазрі приніс другу перемогу Монпельє, який очолив Мішель Дер Закарян. Ланс перервав свою серію без перемог, яка складала чотири матчі, в зустрічі проти Нанта.

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