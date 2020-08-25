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ШАХТАР - ДИНАМО ПСЖ - БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Суперкубок України: прогноз на матч

14:30 - Читать на русском
Суперкубок України: прогноз на матч
Футбол / unsplash

В Українській Прем’єр-лізі відбудеться максимально плавний перехід з попереднього сезону у наступний. 19 липня було завершено 29-й УПЛ, а вже 21-го серпня стартував ювілейний тридцятий. Найбільш кепсько зараз новачкам.

 

Минай, Інгулець та Рух виступи у першій лізі завершили за 9 днів до дебюту в УПЛ. Часу на підготовку та на селекційну роботу мінімум.

Основний претендент на перемогу у новому чемпіонаті – донецький Шахтар, партнером якого є Parimatch. На те, що "гірники" здобудуть п’яте поспіль чемпіонство, коефіцієнт 1,50. Другим у котируваннях йде, звичайно ж, Динамо – 2,48.

Поки важко передбачити, наскільки щільно українські гранди будуть крокувати турнірною дистанцією. Незалежно від цього, буде дуже гаряче, адже Динамо тепер тренує Мірча Луческу – один з архітекторів того Шахтаря, який добре знають в усьому футбольному світі. Першої зустрічі колишньої та чинної команди Містера довго чекати не доведеться – 25 серпня відбудеться гра за Суперкубок України. Всі розклади цього матчу від аналітиків Parimatch за посиланням.

Динамо – Шахтар

Прогноз: перемога Шахтаря в один м’яч. Коефіцієнт: 3,75

Теоретично Шахтар має бути готовий краще з функціональної точки зору. Адже немає сумнівів, що команду виводили на найкращі кондиції саме під Лігу Європи. І хоч з виходом у фінал не склалося, ця база теоретично має залишитися з "гірниками".

Що ж до Динамо, то головний відрізок на початку сезону команда матиме у середині вересня – тоді розпочнеться кваліфікація у Лігу чемпіонів. Гадаємо, саме на той період і варто очікувати найкращу фізичну форму "динамівців". Тож спрогнозуємо, що Шахтар здобуде перемогу у впертому матчі, а саме – в один гол.

Динамо – Шахтар

Прогноз: обидві заб’ють – так. Коефіцієнт: 1,68

Всі контрольні матчі Динамо під орудою нового тренера відбувалися за закритими дверима. Не було навіть відеотрансляцій, інформації – якісь крихти. Зате кияни вже провели матч УПЛ, в якому впевнено обіграли Олімпік 4:1. Луческу не став робити акцент на оборону. Адже румунський тренер у Шахтарі (та й перед цим) прославився якраз побудовою яскравої атаки. Тому спрогнозуємо, що бодай раз Динамо заб’є, тим більше оборона Шахтаря далека від ідеалу.

Ну а в тому, що відзначаться й самі "гірники", сумнівів практично немає. Зірки атаки у порядку і будуть прагнути реабілітуватися за слабку гру проти Інтера.

Динамо – Шахтар

Прогноз: точний рахунок 1:2. Коефіцієнт: 8,60

Наприкінці спробуємо передбачити точний рахунок. Спортивний азарт гравців у цьому матчі буде величезний. Фактор Луческу, фактор поразки Шахтаря від Інтера 0:5, фактор провального попереднього сезону Динамо, фактор трофейності та водночас напівтовариськості цього матчу. Все це має налаштувати команди на відкриту гру. Зрештою, останні "класичні" були багатими на голи. Тож спрогнозуємо перемогу Шахтаря 2:1.

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