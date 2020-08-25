Суперкубок Украины: прогноз на матч

В Украинской Премьер-лиге состоится максимально плавный переход с предыдущего сезона в следующий. 19 июля был завершен 29-й чемпионат УПЛ, а уже 21 августа стартует юбилейный тридцатый. Сложней всего пришлось новичкам.

Минай, Ингулец и Рух выступления в первой лиге завершили за 9 дней до дебюта в УПЛ. Времени на подготовку и на селекционную работу минимум.

Основной претендент на победу в новом чемпионате - донецкий Шахтер, партнером которого является Parimatch. На то, что "горняки" возьмут пятое подряд чемпионство, коэффициент 1,50. Вторым в котировках идет, конечно же, Динамо - 2,48.

Пока трудно предсказать, насколько плотно украинские гранды будут преодолевать турнирную дистанцию. Независимо от того, будет очень жарко, ведь Динамо» теперь тренирует Мирча Луческу - один из архитекторов того Шахтера, хорошо знают во всем футбольном мире. Первой встречи бывшей и нынешней команды Мистера долго ждать не придется - 25 августа состоится игра за Суперкубок Украины. Все расклады этого матча от аналитиков Parimatch по ссылке.

Динамо - Шахтер

Прогноз: победа Шахтера в один мяч. Коэффициент 3,75

Теоретически Шахтер должен быть готов лучше с функциональной точки зрения. Ведь нет сомнений, что команду выводили на лучшие кондиции именно под Лигу Европы. И хотя с выходом в финал не сложилось, эта база теоретически должно остаться с "горняками".

Что касается Динамо, то главный отрезок в начале сезона у команды будет в середине сентября - тогда начнется квалификация в Лигу чемпионов. Именно в тот период и следует ожидать лучшую физическую форму "динамовцев". Поэтому спрогнозируем, что Шахтер одержит победу в упорном матче, а именно - в один гол.

Динамо - Шахтер

Прогноз: обе забьют - да. Коэффициент: 1,68

Все контрольные матчи Динамо под руководством нового тренера происходили за закрытыми дверями. Не было даже видеотрансляций, информации - какие-то крохи. Зато киевляне уже провели матч УПЛ, в котором уверенно обыграли Олимпик 4:1. Луческу не стал делать акцент на оборону. Ведь румынский тренер в Шахтере (и перед этим) прославился как раз построением яркой атаки. Поэтому спрогнозируем, что хотя бы раз Динамо забьет, тем больше оборона Шахтера далека от идеала.

Ну а в том, что отметятся и сами "горняки", сомнений практически нет. Звезды атаки в порядке и будут стремиться реабилитироваться за слабую игру против Интера.

Динамо - Шахтер

Прогноз: точный счет 1:2. Коэффициент: 8,60

В конце попробуем предсказать точный счет. Спортивный азарт игроков в этом матче будет огромный. Фактор Луческу, фактор поражения Шахтера от Интера 0:5, фактор провального прошлого сезона Динамо, фактор трофейности и одновременно наполовину товарищеского матча. Все это должно настроить команды на открытую игру. В конце концов, последние "классические" были богатыми на голы. Поэтому спрогнозируем победу Шахтера 2:1.