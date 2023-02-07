Віллі Орбан ризикує не зіграти в наступному матчі Бундесліги через дуже шляхетний вчинок.

Лідер РБ Лейпциг Віллі Орбан може врятувати життя людині, якій діагностували рак крові. Угорський захисник стане донором стовбурових клітин. Операція буде проведена 8 лютого у Дрездені, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

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Футболіст ще з 2017 року зареєстрований у базі донорів, але лише тепер знайшлася людина,яка ідеально підходить за медичними показниками. Через підготовку до операції Орбан припинив тренування з командою і, найімовірніше, пропустить найближчий матч Бундесліги проти Уніона.

"Це можливість урятувати життя людини, не докладаючи надмірних зусиль. Звичайно, спершу я здивувався, що можу стати донором, але жодних сумнівів у мене не було. Тут не може бути двох думок. Сподіваюся, що зможу допомогти врятувати життя цієї людини і посприяти її вилікуванню.

Так, можливо, я не зіграю з Уніоном, але зараз це відходить на другий план. Хотів би, щоб якомога більше людей зареєструвалися в цій базі. Це насправді дуже просто. Мій приклад підтверджує, що у цьому є сенс", – заявив Віллі Орбан.

Нагадаємо, захисник виступає за РБ Лейпциг з 2015 року, коли команда ще грала у Другій Бундеслізі. Центрбек збірної Угорщини провів у футболці "биків" 269 матчів, забив 25 голів і виграв Кубок Німеччини 2021/22.