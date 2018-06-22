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Суми вийшли з відпустки

15 червня 11:43 229 Читать на русском
Суми вийшли з відпустки
Суми / ПФК Суми

Гравці та тренерський штаб Сум зібрались та розпочали підготовку до сезону 2018/2019.

Суми офіційно розпочали підготовку до нового сезону. Про це повідомив головний тренер команди Сергій Золотницький каналу UA Суми.

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"Команда готується в Плісках (Чернігівська область). Ми приїхали сюди ввечері. Провели два тренування. Поки команда в обмеженому складі. Хтось ще приїде – якісь потенційні новачки, зрозуміло, хтось піде, бо є пропозиції – у наших гравців були запрошення з Прем’єр ліги, що говорить про те, що ми непогано попрацювали у друге півріччя. Натепер у нас 14 людей, ще будуть хлопці під’їжджати: хтось затримався, якісь плани, травми. Про спаринги – у нас заплановані вони на 26 число з Колосом, на 27 – з Олімпіком, шукаємо ще варіанти спарингу", – сказав Золотницький.

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Перша ліга Сергій Золотницький Сергій Золотницький Суми Суми
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