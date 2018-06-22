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Сумы вышли из отпуска

15 июня 11:43 76 Читати українською
Сумы вышли из отпуска
Сумы / ПФК Сумы

Игроки и тренерский штаб Сум собрались и начали подготовку к сезону 2018/2019.

Сумы официально начали подготовку к новому сезону. Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Золотницкий каналу UA Сумы.

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"Команда готовится в Плисках (Черниговская область). Мы приехали сюда вечером. Провели две тренировки. Пока команда в ограниченном составе. Кто-то еще приедет – какие-то потенциальные новички, разумеется, кто-то уйдет, потому что есть предложения – у наших игроков были приглашения из Премьер-лиги, что говорит о том, что мы неплохо поработали во второе полугодие. На данный момент у нас 14 человек, еще будут ребята подъезжать: кто задержался, какие-то планы, травмы. О спаррингах – у нас запланированы они на 26 число с Колосом, на 27 – с Олимпиком, ищем еще варианты спарринга", – сказал Золотницкий.

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Первая лига Сергей Золотницкий Сергей Золотницкий Сумы Сумы
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