Сульшер відправив персонального скаута відстежувати Холанда

Форвард Зальцбурга Ерлінг Холанд став головною трансферною ціллю Манчестер Юнайтед.

Особистий скаут Уле Гуннара Сульшера відстежує сенсаційного форварда Зальцбурга Ерлінга Холанда, повідомляє The Athletic.

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Зазначається, що Саймон Веллс – скаут Манчестер Юнайтед – знайомий із Сульшером ще з часів роботи норвежця в Мольде. Додається, що саме Веллс відстежував Віктора Лінделефа, який став гравцем "червоних дияволів" влітку 2017 року.

До слова, 19-річний Холанд проводить фантастичний сезон – форвард у вісімнадцяти матчах за свій клуб забив вже 26 голів. Окрім того, Ерлінг став однією з головних сенсацій групового етапу поточної Ліги чемпіонів – він встиг наколотити у ворота суперників 7 голів і є найкращим бомбардиром турніру після чотирьох турів.

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