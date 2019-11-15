Сульшер отправил персонального скаута отслеживать Холанда

Форвард Зальцбурга Эрлинг Холанд стал главной трансферной целью Манчестер Юнайтед.

Личный скаут Уле Гуннара Сульшера отслеживает сенсационного форварда Зальцбурга Эрлинга Холанда, сообщает The Athletic.

Холанд раскрыл секрет своей невероятной результативности

Отмечается, что Саймон Уэллс – скаут Манчестер Юнайтед – знаком с Сульшером еще со времен работы норвежца в Мольде. Добавляется, что именно Уэллс отслеживал Виктора Линделёфа, который стал игроком "красных дьяволов" летом 2017 года.

К слову, 19-летний Холанд проводит фантастический сезон – форвард в восемнадцати матчах за свой клуб забил уже 26 голов. Кроме того, Эрлинг стал одной из главных сенсаций группового этапа текущей Лиги чемпионов – он успел наколотить в ворота соперников 7 голов и является лучшим бомбардиром турнира после четырех туров.

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