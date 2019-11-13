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Холанд розкрив секрет своєї неймовірної результативності

12:13 497 Читать на русском
Холанд розкрив секрет своєї неймовірної результативності
Ерлінг Холанд / Opta

Нападник Зальцбурга Ерлінг Холанд розповів, що саме стало запорукою його бомбардирських успіхів в поточному сезоні.

"Де зберігаю м'ячі, якими оформлював хет-трики? Вони лежать в ліжку, і я прекрасно сплю з ними. Я дивлюся на них кожного дня. Найкраще для мене – це забивати голи.

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Скільки футбольних м'ячів у мене в ліжку? У Зальцбурзі їх п'ять. Це мої подруги", – поділився Холанд в коментарі Dagbladet.

Зазначимо, що 19-річний Холанд проводить фантастичний сезон – форвард у вісімнадцяти матчах за свій клуб забив вже 26 голів. Окрім того, Ерлінг став однією з головних сенсацій групового етапу поточної Ліги чемпіонів – він встиг наколотити у ворота суперників 7 голів і є найкращим бомбардиром турніру після чотирьох турів.

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Світ Зальцбург Зальцбург Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд
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