Холанд розкрив секрет своєї неймовірної результативності

Нападник Зальцбурга Ерлінг Холанд розповів, що саме стало запорукою його бомбардирських успіхів в поточному сезоні.

"Де зберігаю м'ячі, якими оформлював хет-трики? Вони лежать в ліжку, і я прекрасно сплю з ними. Я дивлюся на них кожного дня. Найкраще для мене – це забивати голи.

Батько Холанда назвав топ-чемпіонат, у який перейде сенсаційний бомбардир Зальцбурга

Скільки футбольних м'ячів у мене в ліжку? У Зальцбурзі їх п'ять. Це мої подруги", – поділився Холанд в коментарі Dagbladet.

Зазначимо, що 19-річний Холанд проводить фантастичний сезон – форвард у вісімнадцяти матчах за свій клуб забив вже 26 голів. Окрім того, Ерлінг став однією з головних сенсацій групового етапу поточної Ліги чемпіонів – він встиг наколотити у ворота суперників 7 голів і є найкращим бомбардиром турніру після чотирьох турів.

Сікан – 22 хвилини, Холанд – 17 голів: шокуючий контраст найкращих бомбардирів юнацького ЧС-2019 – відчуйте різницю