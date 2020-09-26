"Вы такими вопросами проявляете неуважение к Донни (ван де Беку – Футбол 24). Да, мы приобрели только одного игрока, но он топ-футболист, который делает нашу команду сильнее

Сульшер заявил о неготовности игроков Манчестер Юнайтед до старта сезона АПЛ

Надо позволить клубам выстраивать трансферную политику так, как это выгодно им. Мы прилагаем все усилия, чтобы иметь конкурентоспособную команду", - цитирует Сульшера издание The Guardian.

Напомним, 23-летний Донни ван де Беек перешел в Манчестер Юнайтед из амстердамского Аякса за 39 млн евро. Игрок дебютировал за команду в матче чемпионата Англии против Кристал Пэлас и сразу же забил свой дебютный гол (подопечные Сульшера проиграли этот поединок со счетом 1:3).

Уже сегодня "красные дьяволы" на визде попытаются завоевать первые очки в АПЛ в поединке с Брайтоном. Начало матча в 14:30.

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