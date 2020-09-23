"Нам потрібно 4-5 поєдинків, щоб набрати хід і відповідати нашим стандартам.

Несподіване фіаско манкуніанців у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас – 1:3

У нас не було можливості набрати форму раніше. У наступних матчах потрібно дати гравцям час і підготувати їх до боротьби в чемпіонаті Англії", – цитує Сульшера ESPN UK.

Нагадаємо, новий розіграш АПЛ манкуніанці розпочали з несподіваної поразки від Крістал Пелас (1:3). за підсумками минулого сезону підопічні Сульшера фінішували третіми, що дозволяє їм зіграти у груповому етапі Ліги чемпіонів.

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