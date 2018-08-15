"Судді грали за Динамо". Легендарний захисник киян має претензії до гри команди Хацкевича проти Славії

"Футбол 24" обговорив матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо – Славія (2:0) із Стефаном Решком, захисником київського клубу 70-х, володарем Кубка кубків та Суперкубка УЄФА.

– Стефане Михайловичу, результат матчу Динамо – Славія не може не подобатися. А що скажете про якість гри "динамівців"?

– Скажу прямо: гра мені не дуже сподобалася. Нам трохи пощастило, та й недопрацювання суддівської бригади вплинули на результат. Чому не сподобалася гра? Вдома потрібно грати по-іншому: диктувати свої умови, вести гру. А Динамо це не вдавалося.

Динамо – Славія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Зрозуміло, що Славія мобілізувалася після домашньої нічиєї і приїхала у Київ перемагати. Чехи проявили агресію, яка моментами переходила в грубощі. Суперник – непростий, колючий. Але все одно я очікував від Динамо більш злагодженої, колективної гри, швидкісних дій, мобільності.

– Кому від вас перепаде персонально?

– Та я не хочу персонально когось критикувати. Тим паче, деяких теперішніх "динамівців" навіть не знаю. Мені було цікаво простежити за колективними діями всієї команди. Зрозуміло, що останнім часом найкраще себе проявляє Віктор Циганков. Індивідуальні дії, величезний обсяг роботи. Дуже гострий гравець – Вербіч. Бере ініціативу на себе, забиває. Думаю, надалі він продовжить прогресувати.

– Долю двоматчевої дуелі вирішив гол Бєсєдіна, після якого Динамо стало значно легше. Чи не було там офсайду?

– Зарахований гол Бєсєдіна – це або помилка арбітра, або свідоме рішення на користь атаки. З того, що я побачив у трансляції, – це офсайд. Але ж ви розумієте, що там долю епізоду вирішували мікросекунди.

Динамо – Славія: чи справедливо арбітр прийняв на користь киян два спірні рішення?

– Суддівська бригада із Польщі приймала рішення на користь Динамо не лише в цьому епізоді…

– Потрібно розбиратися із незарахованим голом Славії. Лайнсмен не підіймав прапорець, а потім підняв. Тому й кажу: судді грали за нас. Ну, не грали, але мали симпатії до господарів поля, скажімо так (Усміхається).

– Чехи обурюються, мовляв, такий арбітраж – неспроста, і вимагають відставки Григорія Суркіса, віце-президента УЄФА…

– Я помітив, як упродовж матчу реагувала лава запасних Славії. Зрозуміло – це негативні емоції. Можливо, слова про Суркіса були сказані по "гарячці", а потім вони заспокояться і підберуть м’якші слова.

– Далі – Аякс. Клуб, склад якого на 165 мільйонів євро дорожчий, ніж у Динамо. Хунтелар, Тадіч, Де Лігт та інші відомі майстри. Які шанси ви даєте команді Хацкевича на прохід у груповий етап Ліги чемпіонів?

– До гри шанси – 50 на 50 (Усміхається). Щоб нам пройти далі, потрібно серйозно додати у грі. Я не знаю, можливо вчора у Києві було дуже спекотно, але "динамівці" не змогли проявити свої фізичні, швидкісні якості. Хлопці хотіли, билися, стелились у підкатах – це я бачив, питань немає, віддача була максимальною. Але все ж таки чогось бракувало у колективних діях. Від такої команди, як Динамо, завжди хочеться більшого, аніж гра в обороні.

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Динамо – Славія: прагматизм киян, нестримний Вербіч та сприятливе польське суддівство