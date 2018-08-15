Аякс – Динамо: трансферна вартість гравців обох команд – 19-річний де Лігт дорожчий за Циганкова у 5 разів

Аякс дорожчий від Динамо на 165 млн євро

Суперник Динамо у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, Аякс, значно переважає киян у трансферній вартості гравців.

Вартість усіх гравців Аякса складає 229,15 млн євро, тоді як футболісти основної обойми Динамо згідно з даними порталу Transfermarkt оцінюються у 67,20 млн євро.

Різниця між клубами за цим показником становить 165 млн євро – на користь суперника киян.

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Амстердамці суттєво переважають "біло-синіх", починаючи з воротарської позиції. Камерунець Онана коштує 15 млн євро, а Денис Бойко – лише 1,5 млн.

Справжня перлина Аякса Маттіс де Лігт – найдорожчий футболіст нідерландського гранда. 19-річний центральний оборонець, на якого полюють ледь не усі топ-клуби Європи, оцінюється у 40 млн євро.

У складі Динамо жоден гравець навіть близько не підбирається до трансферної вартості Де Лігта. Віктор Циганков, найдорожчий з киян, оцінюється лише у 8 млн євро.

Одразу шість гравців Аякса коштують більше 15 млн євро. Натомість, у Динамо лише Циганков перетнув позначку у 5 млн євро.

Топ-6 найдорожчих футболістів Аякса:

Маттіс де Лігт (захисник) – 40 млн євро

Хакім Зієш (вінгер) – 25 млн євро

Давід Нерес (вінгер) – 20 млн євро

Дейлі Блінд (захисник) – 18 млн євро

Душан Тадіч (хавбек) – 15 млн євро

Андре Онана (голкіпер) – 15 млн євро

Топ-6 найдорожчих футболістів Динамо:

Віктор Циганков (вінгер) – 8 млн євро

Сідклей (захисник) – 5 млн євро

Че Че (хавбек) – 5 млн євро

Денис Гармаш (хавбек) – 5 млн євро

Беньямін Вербіч (вінгер) – 4,5 млн євро

Тамаш Кадар (захисник) – 4 млн євро

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