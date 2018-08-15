Аякс – Динамо: трансферна вартість гравців обох команд – 19-річний де Лігт дорожчий за Циганкова у 5 разів

Суперник Динамо у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, Аякс, значно переважає киян у трансферній вартості гравців.
Вартість усіх гравців Аякса складає 229,15 млн євро, тоді як футболісти основної обойми Динамо згідно з даними порталу Transfermarkt оцінюються у 67,20 млн євро.
Різниця між клубами за цим показником становить 165 млн євро – на користь суперника киян.
Динамо – Славія: прагматизм киян, нестримний Вербіч та сприятливе польське суддівство
Амстердамці суттєво переважають "біло-синіх", починаючи з воротарської позиції. Камерунець Онана коштує 15 млн євро, а Денис Бойко – лише 1,5 млн.
Справжня перлина Аякса Маттіс де Лігт – найдорожчий футболіст нідерландського гранда. 19-річний центральний оборонець, на якого полюють ледь не усі топ-клуби Європи, оцінюється у 40 млн євро.
У складі Динамо жоден гравець навіть близько не підбирається до трансферної вартості Де Лігта. Віктор Циганков, найдорожчий з киян, оцінюється лише у 8 млн євро.
Одразу шість гравців Аякса коштують більше 15 млн євро. Натомість, у Динамо лише Циганков перетнув позначку у 5 млн євро.
Топ-6 найдорожчих футболістів Аякса:
Маттіс де Лігт (захисник) – 40 млн євро
Хакім Зієш (вінгер) – 25 млн євро
Давід Нерес (вінгер) – 20 млн євро
Дейлі Блінд (захисник) – 18 млн євро
Душан Тадіч (хавбек) – 15 млн євро
Андре Онана (голкіпер) – 15 млн євро
Топ-6 найдорожчих футболістів Динамо:
Віктор Циганков (вінгер) – 8 млн євро
Сідклей (захисник) – 5 млн євро
Че Че (хавбек) – 5 млн євро
Денис Гармаш (хавбек) – 5 млн євро
Беньямін Вербіч (вінгер) – 4,5 млн євро
Тамаш Кадар (захисник) – 4 млн євро
Динамо чи Шахтар у групі смерті Ліги чемпіонів – цілком реальний варіант: особливості кошиків для жеребкування