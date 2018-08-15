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Голова правління Славії: Арбітри грубо вплинули на обидва матчі, Григорій Суркіс повинен піти у відставку

09:06 1889 Читать на русском
Голова правління Славії: Арбітри грубо вплинули на обидва матчі, Григорій Суркіс повинен піти у відставку
Ярослав Тврдик / фото з соцмереж

Голова правління Славії Ярослав Тврдик емоційно прокоментував роботу арбітрів на матчі Динамо – Славія та закликав Григорія Суркіса подати у відставку з посади віце-президента УЄФА,

"Арбітри грубо вплинули на обидва матчі. Віце-президент Григорій Суркіс повинен піти у відставку. УЄФА не повинна бути здивована, що фанати скандували його ім'я.

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На місці Динамо я не хотів би проходити далі. Пишаюся нашою командою, ми будемо важко працювати, дякую за вашу підтримку", – написав Тврдик у свому Twitter.

Окрім цього, Тврдик прокоментував незарахований гол у ворота Динамо.

"Якщо є справедливість, і в першому, і в другому матчі, хлопці розвернуться. Містеру Суркісу і його команді на зло", – зазначив голова правління Славії.

Пізніше Тврдик ці твіти видалив.

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Динамо - Славія Прага: Вівторок 14 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
2 : 0
Славія Прага
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Ліга чемпіонів Динамо Динамо Динамо - Славія Прага Славія Прага Славія Прага Ярослав Тврдик Григорій Суркіс
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