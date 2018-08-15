"Судьи играли за Динамо". Легендарный защитник киевлян имеет претензии к игре команды Хацкевича против Славии

"Футбол 24" обсудил ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо – Славия (2:0) из Стефаном Решко, защитником киевского клуба 70-х, обладателем Кубка кубков и Суперкубка УЕФА.

– Стефан Михайлович, результат матча Динамо – Славия не может не нравиться. А что скажете о качестве игры "динамовцев"?

– Скажу прямо: игра мне не очень понравилась. Нам немного повезло, и недоработки судейской бригады повлияли на результат. Почему не понравилась игра? Дома нужно играть по-другому: диктовать свои условия, вести игру. А Динамо это не удавалось.

Динамо – Славия – 2:0 – видео голов и обзор матча

Понятно, что Славия мобилизовалась после домашней ничьей и приехала в Киев побеждать. Чехи проявили агрессию, которая моментами переходила в грубость. Соперник – непростой, колючий. Но все равно я ожидал от Динамо более слаженной, коллективной игры, скоростных действий, мобильности.

– Кому от вас достанется персонально?

– Я не хочу персонально кого-то критиковать. Тем более, некоторых нынешних "динамовцев" даже не знаю. Мне было интересно проследить за коллективными действиями всей команды. Понятно, что в последнее время лучше всего себя проявляет Виктор Цыганков. Индивидуальные действия, огромный объем работы. Очень острый игрок – Вербич. Берет инициативу на себя, забивает. Думаю, в дальнейшем он продолжит прогрессировать.

– Судьбу двухматчевой дуэли решил гол Беседина, после которого Динамо стало значительно легче. Не было ли там офсайда?

– Засчитанный гол Беседина – это либо ошибка арбитра, либо сознательное решение в пользу атаки. Из того, что я увидел в трансляции, – это офсайд. Но вы понимаете, что судьбу эпизода решали микросекунды.

Динамо – Славия: справедливо ли арбитр принял в пользу киевлян два спорных решения?

– Судейская бригада из Польши принимала решения в пользу Динамо не только в этом эпизоде​​...

– Нужно разбираться с незасчитанным голом Славии. Лайнсмен не стал поднимать флажок, а затем поднял. Поэтому и говорю: судьи играли нас. Ну, не играли, но имели симпатии к хозяевам поля, скажем так (Улыбается).

– Чехи возмущаются, мол, такой арбитраж – не просто так, и требуют отставки Григория Суркиса, вице-президента УЕФА...

– Я заметил, как на протяжении матча реагировала скамейка запасных Славии. Разумеется – это негативные эмоции. Возможно, слова о Суркисе были сказаны по "горячке", а затем они успокоятся и подберут слова помягче.

– Дальше – Аякс. Клуб, состав которого на 165 миллионов евро дороже, чем в Динамо. Хунтелаар, Тадич, де Лигт и другие известные мастера. Какие шансы вы даете команде Хацкевича на проход в групповой этап Лиги чемпионов?

– До игры шансы – 50 на 50 (Улыбается). Чтобы нам пройти дальше, нужно серьезно прибавить в игре. Я не знаю, возможно вчера в Киеве было очень жарко, но "динамовцы" не смогли проявить свои физические, скоростные качества. Ребята хотели, бились, стелились в подкатах – это я видел, вопросов нет, отдача была максимальной. Но все же чего-то не хватало в коллективных действиях. От такой команды, как Динамо, всегда хочется большего, чем игра в обороне.

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Динамо – Славия: прагматизм киевлян, неудержимый Вербич и благосклонное польское судейство