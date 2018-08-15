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Динамо – Славія: чи справедливо арбітр прийняв на користь киян два спірні рішення?

13:40 1639 Читать на русском
Динамо – Славія: чи справедливо арбітр прийняв на користь киян два спірні рішення?
Даніель Стефаньскі дуже розлютив гравців Славії

Польський рефері Даніель Стефаньскі прийняв два спірні рішення у матчі Динамо – Славія на користь киян.

Епізод №1

На 38-й хвилині поєдинку польська бригада арбітрів неабияк розлютила гравців та тренерський штаб Славії, скасувавши гол Тецла. Багато хто міг подумати, що Стефаньскі зафіксував офсайд у чеського нападника, однак рефері, схоже, помітив порушення правил на Бурді.

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Епізод №2

Артем Бєсєдін після пасу Циганкова вибіг на побачення з голкіпером Славії та забив другий гол Динамо у матчі. Псля цього гру можна було завершувати. На повторі епізоду видно, що нападник київської команди перебував трохи ближче до воріт Коларжа, ніж лінія оборони Славії. Офсайд? В Чехії переконані, що так.

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Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Динамо - Славія Прага: Вівторок 14 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
2 : 0
Славія Прага
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