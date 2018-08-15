Динамо – Славія: чи справедливо арбітр прийняв на користь киян два спірні рішення?

Польський рефері Даніель Стефаньскі прийняв два спірні рішення у матчі Динамо – Славія на користь киян.

Епізод №1

На 38-й хвилині поєдинку польська бригада арбітрів неабияк розлютила гравців та тренерський штаб Славії, скасувавши гол Тецла. Багато хто міг подумати, що Стефаньскі зафіксував офсайд у чеського нападника, однак рефері, схоже, помітив порушення правил на Бурді.

Голова правління Славії: Арбітри грубо вплинули на обидва матчі, Григорій Суркіс повинен піти у відставку

Епізод №2

Артем Бєсєдін після пасу Циганкова вибіг на побачення з голкіпером Славії та забив другий гол Динамо у матчі. Псля цього гру можна було завершувати. На повторі епізоду видно, що нападник київської команди перебував трохи ближче до воріт Коларжа, ніж лінія оборони Славії. Офсайд? В Чехії переконані, що так.

Динамо – Славія: прагматизм киян, нестримний Вербіч та сприятливе польське суддівство

"Футбол 24" просить своїх читачів дати об'єктивну оцінку спірним епізодам шляхом голосування. Також ви можете викладати свої думки у коментарях під новиною.