Молодий талант Шахтаря Георгій Судаков розповів про стан справ у молодіжній збірній України після перемоги над однолітками із Сербії (1:0).

"Перший матч у відбірковому турнірі подарував нам тільки позитивні емоції. Вірю, що перемога над сербами додасть команді впевненості. Цей виграш був дуже важливий для майбутнього, адже ми обіграли прямого конкурента по групі. З Вірменією чекаємо не менш складного поєдинку, але всі хлопці вірять у позитивний результат. Принаймні ми віддамо всі сили, щоб взяти три очки.

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На Євро був у складі головної команди країни, але новий сезон почав із молодіжкою, чи емоцій не поменшало? Ні в якому разі. Адже у національній збірній я особливо і не грав. Мені важливо було отримати досвід у тренувальному процесі з найкращими футболістами країни. А в молодіжці я отримую ігрову практику, тому я радий бути затребуваним у цій команді.

Чи збігаються принципи роботи Андрія Шевченка і Руслана Ротаня? Так. Все, що награвали в національній збірній, переносилося в молодіжку", – цитує Судакова Команда 1.

Нагадаємо, збірна України U-21 зараз змагається у кваліфікації за вихід на молодіжне Євро. Поєдинок з вірменами відбудеться сьогодні, 7 вересня, початок о 19:00.

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