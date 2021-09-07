Молодой талант Шахтера Георгий Судаков рассказал о состоянии дел в молодежной сборной Украины после победы над сверстниками из Сербии (1:0).

"Первый матч в отборочном турнире подарил нам только положительные эмоции. Верю, что победа над сербами придаст команде уверенности. Этот выигрыш был очень важен для будущего, ведь мы обыграли прямого конкурента по группе. С Арменией ждем не менее сложного поединка, но все ребята верят в положительный результат. По крайней мере мы отдадим все силы, чтобы взять три очка.

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На Евро был в составе главной команды страны, но новый сезон начал с молодежкой, не стало ли меньше эмоций стало? Ни в коем случае. Ведь в национальной сборной я особо и не играл. Мне важно было получить опыт в тренировочном процессе с лучшими футболистами страны. А в молодежке я получаю игровую практику, поэтому я рад быть востребованным в этой команде.

Совпадают ли принципы работы Андрея Шевченко и Руслана Ротаня? Да. Все, что наигрывали в национальной сборной, переносилось в молодежку", – цитирует Судакова Команда 1.

Напомним, сборная Украины U-21 сейчас соревнуется в квалификации за выход на молодежное Евро. Поединок с армянами состоится сегодня, 7 сентября, начало в 19:00.

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