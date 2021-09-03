Провальний відбір до Євро-2021 U-21 та фіаско на Кубку Лобановського перетворили Руслана Ротаня з легендарного футболіста у "фізрука" – публіку не переконувала навіть загальновідома ставка на виховування юних футболістів під вимоги національної збірної замість штампування перемог. Вболівальники вимагали результату, та і більш зважені оцінки від тактичних експертів критикували Руслана Петровича за проблеми в організації гри.

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В таких умовах кваліфікацію до Євро-2023 U-21 цілком можна назвати останнім шансом Ротаня на посту тренера збірної U-21. Група у молодіжки України, однак, виявилась дуже непростою – "синьо-жовті" потрапили до Франції, Сербії, Північної Македонії, Вірменії та Фарерських островів. Останні дві команди навряд чи стануть нашими прямим конкурентами, а от балканці завжди готові створити проблеми будь-якому колективу. Стартувати підопічним Руслана Петровича довелося у Белграді.

Україна одразу захопила ініціативу, швидко почавши конвертувати її у небезпечні моменти. Вже на 6-й хвилині Наразенко міг відкрити рахунок прямим ударом з кутового (Гордіч перевів м'яч над поперечкою), а на 8-й В'юнник впав у карному майданчику в боротьбі із захисником – пенальті не дали. Зрештою, на 14-й оборона збірної Сербії капітулювала: Вівчаренко протягнув м'яч лівим флангом і викотив передачу на лінію штрафного, а Криськів метрів з 16-ти розстріляв правий верхній кут – 0:1! До речі, розпочав атаку саме Криськів.

В середині першого тайму гості дещо ожили, але чогось цікавого організувати біля наших воріт їм не вдавалося. За 20 хвилин після пропущеного голу вони могли похизуватись лишень кількома прострілами з лівого краю штрафного, один з яких ледь не замкнули. Більше клопіту вилкикав пресинг балканців, який з кожною хвилиною ставав все більш агресивним – українці дость важко виходили з-під нього.

Втім, навіть за такого малюнку гри Україна продовжувала загострювати. Моментів було небагато, але вони виявились надзвичайно небезпечними. Так, на 26-й хвилині Вівчаренко отримав проникну передачу від Бондаренка й вистрілив з лівої половини карного майданчика – Гордіч парирував. Підопічні Руслана Ротаня заробили кутовий, який знову взявся виконувати Назаренко – і знову Олександр запустив м'яч прямо у ворота! Цього разу штанга врятувала Сербію!

Господарі могли покарати нас за марнотратство та проблеми під тиском зі свого кутового. Наші футболісти дозволили Данічічу прийняти м'яч на дальній стійці й пробити з підйому, але пронесло. Серб запустив сферу кудись у небо. Останнє ж слово у таймі було за Україною: на 43-й хвилині Назаренко прострілив на ближню стійку, Бондаренко п'яткою підрізав м'яч далі, а Михайленко пробивав метрів з восьми з-під захисника – вище воріт!

Вже за три хвилини по перерві наша молодіжка отримала нагоду подвоїти перевагу в рахунку, вилетівши у контратаку 2-в-2. Криськів, отримавши передачу на хід від Судакова, завершив епізод ударом з лінії штрафного в правий нижній кут, однак Гордіч спіймав м'яч. На 58-й "синьо-жовті" знову прорвали оборону балканців внаслідок вертикального пасу Судакова та прострілу Михайленка з лівого краю – В'юнник повинен був забивати, однак не вийшло.

Тренер сербів, тим часом, провів заміну, випустивши Мілославлєвіча. Вже на 61-й хвилині цей кремезний хавбек міг зрівняти рахунок, змістившись з флангу в центр, а потім прорвавшись у карний майданчик. Після цього він вистрілив у дальній кут, але м'яч пролетів поруч зі стійкою. На 65-й пощастило ще сильніше: Тедіч замкнув подачу, пробивши головою з лінії воротарського, однак м'яч влучив у поперечку! Щоправда, лайнсмен одразу ж свиснув офсайд. Ще за хвилину у господарів пройшла атака з ударом метрів з 17-ти, який вдалося накрити.

Руслан Ротань одразу провів заміну, випустивши Желізка замість Криськів. На деякий час цей хід допоміг – Україна повернула контроль над м'ячем і не дозволяла сербам вриватись на власну третину, а на 76-й хвилині "синьо-жовті" повинні були ще й гол забити внаслідок розрізного пасу від Бондаренка. Назаренко вийшов віч-на-віч з Гордічем, але переграти голкіпера Олександр не зумів. Здавалося, що все під контролем. Тренерський штаб додав до атаки Супрягу.

Серби за кілька хвилин до цього епізоду випустили на поле Відославлєвіча, а той вже на 77-й міг допомогти зрівняти рахунок. Мілутін увійшов на правий край штрафного й виконав передачу на 11 метрів, а Тедіч вистрілив у нижній кут – Нещерет врятував! Ще за хвилину Данічіч замкнув навіс зі стандарту на ближню стійку, однак вийшло трохи неточно. Україна огризнулася ударом Сича із середньої дистанції на 84-й (точно в руки Гордічу), але господарі відповіли гостріше – Відосавлєвіч потужно пробив з меж карного майданика. Нещерет парирував.

В компенсований же час наші ледь не пропустили внаслідок закидання на лівий край штрафного та удару головою у виконанні Данічіча, але фулбек Сербії сьогодні мазав безбожно. Україна нервувала, але на 90+3-й хвилині Сич міг заспокоїти усіх пострілом метрів з 23-х. Вийшло по центру, однак Гордіч парирував перед собою. На жаль, захисники встигли вибити м'яч, не давши свіжому Драмбаєву зіграти на добиванні.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував важку перемогу збірної України.

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