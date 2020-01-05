Суарес встановив цікаве досягнення – уругваєць причетний до останніх десяти голів Барселони

Нападник збірної Уругваю Луїс Суарес перебуває у чудовій формі.

Форвард Барселони Луїс Суарес у каталонському дербі проти Еспаньйола, що відбулось вчора, 4 січня, записав на свій рахунок гол і результативну передачу.

Суарес натякнув на продовження контракту з Барселоною: Статистика каже, що я на піку кар'єри

За даними авторитетного порталу Squawka 32-річний уругваєць брав безпосередню участь в останніх 10 голах Барселони. На рахунку Луїса 4 результативних постріли і 6 асистів.

Нагадаємо, Барселона не змогла обіграти Еспаньол (2:2), пропустивши за дві хвилини до закінчення матчу. Як наслідок, "синьо-гранатові" очолюють турнірну таблиую Ла Ліги, маючи однакову кількість очок з мадридським Реалом.

У поточному сезоні Суарес зіграв за Барселону у Ла Лізі 17 поєдинків, в яких забив 11 голів і віддав 7 результативних передач.

Барселона втратила перемогу в каталонському дербі – героєм Еспаньйола став китаєць, лідера Прімери підвів де Йонг