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Суарес встановив цікаве досягнення – уругваєць причетний до останніх десяти голів Барселони

08:27 242 Читать на русском
Суарес встановив цікаве досягнення – уругваєць причетний до останніх десяти голів Барселони
Луїс Суарес / Твіттер ФК Барселона

Нападник збірної Уругваю Луїс Суарес перебуває у чудовій формі.

23’ Давід Лопес Сілва
88’ У Лей
 
Луїс Суарес 50’
Артуро Відаль 59’
Френкі де Йонг 75’
23’ Давід Лопес Сілва
50’ Луїс Суарес
59’ Артуро Відаль
75’ Френкі де Йонг
88’ У Лей

Форвард Барселони Луїс Суарес у каталонському дербі проти Еспаньйола, що відбулось вчора, 4 січня, записав на свій рахунок гол і результативну передачу.

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За даними авторитетного порталу Squawka 32-річний уругваєць брав безпосередню участь в останніх 10 голах Барселони. На рахунку Луїса 4 результативних постріли і 6 асистів.

Нагадаємо, Барселона не змогла обіграти Еспаньол (2:2), пропустивши за дві хвилини до закінчення матчу. Як наслідок, "синьо-гранатові" очолюють турнірну таблиую Ла Ліги, маючи однакову кількість очок з мадридським Реалом.

У поточному сезоні Суарес зіграв за Барселону у Ла Лізі 17 поєдинків, в яких забив 11 голів і віддав 7 результативних передач.

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Теги
Іспанія Луїс Суарес Луїс Суарес Барселона Барселона Еспаньйол Еспаньйол Еспаньйол - Барселона
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