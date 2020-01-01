Суарес натякнув на продовження контракту з Барселоною: Статистика каже, що я на піку кар'єри

Нападник Барселони Луїс Суарес оцінив ймовірність продовження контракту з каталонським клубом.

"Я дуже щасливий у клубі. Я завжди викладався на повну. Статистика, цифри говорять про це. Думаю, я все ще на піку моєї кар'єри, а коли настане час для переговорів, ми дійдемо згоди", – цитує Суареса Sport.es.

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Зазначимо, що чинний контракт уругвайця з Барселоною розрахований до літа 2021 року, коли йому буде 34 роки. В поточному сезоні Суарес зіграв за "синьо-гранатових" 21 матч у всіх турнірах і забив 13 голів.

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