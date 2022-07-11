Фенербахче после приглашения Жорже Жезуша на должность главного тренера проводит очень активную трансферную кампанию, апогеем которой должно стать приглашение именитых форвардов.

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По информации издания Fanatik, "канарейки" настроены подписать Эдинсона Кавани и Луиса Суареса. Оба уругвайца находятся в статусе свободных агентов. У них есть предложения из МЛС, но Фенербахче манит уругвайцев возможностью выступать в Лиге чемпионов.

Отметим, что турецкий клуб через 9 дней только начнет свой путь в самом престижном клубном турнире Европы. Соперником Фенербахче во втором квалификационном раунде ЛЧ станет киевское Динамо.

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