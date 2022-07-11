Суарес и Кавани в Фенербахче – соперник Динамо запланировал грандиозное усиление атаки
Турецкий клуб настроен впервые объединить звездный дуэт сборной Уругвая на клубном уровне.
Фенербахче после приглашения Жорже Жезуша на должность главного тренера проводит очень активную трансферную кампанию, апогеем которой должно стать приглашение именитых форвардов.
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По информации издания Fanatik, "канарейки" настроены подписать Эдинсона Кавани и Луиса Суареса. Оба уругвайца находятся в статусе свободных агентов. У них есть предложения из МЛС, но Фенербахче манит уругвайцев возможностью выступать в Лиге чемпионов.
Отметим, что турецкий клуб через 9 дней только начнет свой путь в самом престижном клубном турнире Европы. Соперником Фенербахче во втором квалификационном раунде ЛЧ станет киевское Динамо.
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