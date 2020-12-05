Форвард Атлетико Луис Суарес поборол коронавирус и наконец вернулся к семье.

Уругвайский нападающий Луис Суарес около двух недель был вынужден провести на самоизоляции из-за положительного теста на COVID-19. Заботясь о своей семье, игрок Атлетико не контактировал родными.

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После победы над болезнью Луис вернулся домой и трое детей футболиста встретили его, будто Санта Клауса. Особенно радовалась дочь звезды Дельфина.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Суарес провел 6 матчей, в которых отличился 5-ю голами и ассистом.

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