Суарес вернулся домой после карантина – бесценная реакция детей форварда на видео, которое сделает ваш день
06:00 - Читати українською
Форвард Атлетико Луис Суарес поборол коронавирус и наконец вернулся к семье.
Уругвайский нападающий Луис Суарес около двух недель был вынужден провести на самоизоляции из-за положительного теста на COVID-19. Заботясь о своей семье, игрок Атлетико не контактировал родными.
Куман отреагировал на слова президента Барселоны о продаже Месси
После победы над болезнью Луис вернулся домой и трое детей футболиста встретили его, будто Санта Клауса. Особенно радовалась дочь звезды Дельфина.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Суарес провел 6 матчей, в которых отличился 5-ю голами и ассистом.
"Блохін надягнув рукавички і став у ворота": Володимир Кличко – про футбол, доньку Суркіса і клуби, за які вболіває
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter