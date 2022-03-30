Нападник збірної Уругваю Луїс Суарес своїм голом у ворота збірної Чилі зумів випередити Ліонеля Мессі в боротьбі за звання найкращого голеадора кваліфікацій до ЧС.

Шикарний гол у ворота збірної Чилі дозволив Суаресу стати найкращим бомбардиром в історії відборів до чемпіонатів світу у Південній Америці – в активі уругвайця тепер 29 забитих м'ячів, повідомляє ESPN.

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Це дозволило Луїсіто обігнати Мессі, який не зміг забити Еквадору (матч завершився з рахунком 1:1). В активі Ліонеля залишилось 28 голів. Додамо, що Суаресу знадобилось для цього 62 поєдинки, а Лео досягнув цього за 60 матчів.

Щоправда, до рекорду серед усіх зон Луїсу ще далеко – лідерство тримає екс-гравець збірної Гватемали Карлосу Руїсу (39 м'ячів). До топ-3 також входять Кріштіану Роналду (36 голів) та Алі Даєї (35 точних ударів).

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