Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес своим голом в ворота сборной Чили сумел опередить Лионеля Месси в борьбе за звание лучшего голеадора квалификаций к ЧМ.

Шикарный гол в ворота сборной Чили позволил Суаресу стать лучшим бомбардиром в истории отборов чемпионатов мира в Южной Америке – в активе уругвайца теперь 29 забитых мячей, сообщает ESPN.

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Это позволило Луисито обогнать Месси, который не сумел забить Эквадору (матч завершился со счетом 1:1). В активе Лионеля осталось 28 голов. Добавим, что Суаресу понадобилось для этого 62 поединка, а Лео достиг этого за 60 матчей.

Правда, до рекорда среди всех зон Луису еще далеко – лидерство удерживает экс-игрок сборной Гватемалы Карлос Руис (39 мячей). В топ-3 также входят Криштиану Роналду (36 голов) и Али Даеи (35 точных ударов).

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