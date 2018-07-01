Суарес: Ми знали, що багато моментів у нас в грі з Португалією не буде

Нападник збірної Уругваю Луїс Суарес поділився враженнями після перемоги над Португалією в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018.

"Та самовіддача, з якою ми грали з самого початку матчу і до останньої хвилини, була просто неймовірною. Ми знали, що багато моментів у нас в цій грі не буде, тому потрібно було розпорядитися ними холоднокровно. Ми дуже раді пройти далі на чемпіонаті світу, дуже раді, що наші вболівальники продовжують нас підтримувати.

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Франція? У них є висококласні гравці і хороша молодь. Ми постараємося зробити все, що в наших силах і в цьому матчі теж", – цитує Суареса Р-Спорт.

У чвертьфіналі чемпіонату світу-2018 уругвайці зіграють зі збірною Франції, яка обіграла в 1/8 фіналу команду Аргентини. Матч відбудеться 6 липня.