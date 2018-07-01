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Суарес: Мы знали, что много моментов у нас в игре с Португалией не будет

15:21 19 Читати українською
Суарес: Мы знали, что много моментов у нас в игре с Португалией не будет
Луис Суарес / фото: ФИФА

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес поделился впечатлениями после победы над Португалией в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

"Но самоотдача, с которой мы играли с самого начала матча и до последней минуты, была просто невероятной. Мы знали, что много моментов у нас в этой игре не будет, поэтому нужно было распорядиться ими хладнокровно. Мы очень рады пройти дальше на чемпионате мира , очень рады, что наши болельщики продолжают нас поддерживать.

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Франция? У них есть высококлассные игроки и хорошая молодежь. Мы постараемся сделать все, что в наших силах и в этом матче тоже", – цитирует Суареса Р-Спорт.

В четвертьфинале чемпионата мира-2018 уругвайцы сыграют со сборной Франции, которая обыграла в 1/8 финала команду Аргентины. Матч состоится 6 июля.

ЧМ 20181/8 финала

Уругвай - Португалия: Суббота 30 июня 2018

Уругвай
Матч окончен
2 : 1
Португалия
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Теги
ЧМ 2018 Луис Суарес Луис Суарес Уругвай Уругвай Уругвай - Португалия
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