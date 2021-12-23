Швед вийшов на поле на 71 хвилині зустрічі, але вже на 76-й наставник Мехелена зробив зворотню заміну. Все через моторошний епізод, коли Мар'яна буквально зніс голкіпер суперників, після чого українець втратив свідомість. Відео епізоду можна переглянути за посиланням.

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"Коли наші гравці підійшли до нього, Швед був непритомний. Він лежав на спині, та не рухався. Потім його перевернули на бік, і Мар'ян прокашлявся. Після гри він прийшов до тями. Сподіваюся, він не сильно постраждав. Удар припав в основному по голові та ребрах", – наводить слова наставника Мехелена Воутера Вранкена GVA.

Додамо, що Мехелен поступився Ейпену (1:3) та вилетів з Кубка Бельгії. У поточному сезоні українець зіграв у 18 матчах, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

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