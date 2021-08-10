Захисник збірної Англії Джон Стоунз продовжить співпрацю з Манчестер Сіті та отримає винагороду за прогрес.

Манчестер Сіті незабаром оголосить про нову угоду зі Стоунзом, запевняє The Athletic. За інформацією джерела, Джон поставить підпис під 5-річним контрактом і отримає солідне збільшення зарплати – зі 100 тисяч фунтів на тиждень до 250 тисяч фунтів.

Новий оклад Стоунза можна порівняти із зарплатами найкращих центрбеків АПЛ – ван Дейка та Магуайра. Манчестер Сіті високо оцінив внесок Джона в останні успіхи. Він у парі з Діашем сформував супернадійний центр оборони. За 35 матчів минулого сезону, в яких зіграв Стоунз, "містяни" пропустили лише 12 голів.

Стоунз перейшов у Манчестер Сіті 5 років тому з Евертона в статусі найперспективнішого англійського захисника. Переживши кризовий період, Джон повернувся на високий рівень і відвоював довіру Гвардіоли.

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