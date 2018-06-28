Стоунз: Мені буде дуже цікаво зіграти проти своїх одноклубників

Захисник збірної Англії Джон Стоунз поділився очікуваннями від матчу своєї команди проти збірної Бельгії.

"Це буде дуже цікавий матч. Бельгія є однією з кращих команд світу з великою кількістю класних гравців. Крім того, мені буде дуже цікаво зіграти проти своїх одноклубників. Поєдинок двох найкращих команд групи – це те, чого чекають уболівальники, і те, чого чекаю я, адже по-справжньому перевірити себе можна тільки в матчах проти кращих.

Компані – відмінний хлопець і класний футболіст. Я буду радий зіграти проти нього і сподіваюся, він зможе відновитися після травми. Я буду радий перекинутися з ним парою теплих слів, але тільки якщо це не буде стосуватися футболу.

Англія – Бельгія: анонс матчу ЧС-2018

Це дивне почуття, адже ми звикли грати за одну команду, і те ж саме стосується і Де Брюйне, але в матчі один проти одного ми ніколи не переходимо межу. Всі ми хочемо перемоги, але після матчу потиснемо один одному руки і будемо спілкуватися, як і раніше", – цитує Стоунза офіційний сайт ФІФА.

Матч 3 туру групового етапу ЧС-2018 Англія – Бельгія відбудеться сьогодні, початок о 21:00. Обидві команди вже забезпечили собі вихід у плей-офф.