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Стоунз: Мені буде дуже цікаво зіграти проти своїх одноклубників

14:08 119 Читать на русском
Стоунз: Мені буде дуже цікаво зіграти проти своїх одноклубників
Джон Стоунз / Фото з соцмереж

Захисник збірної Англії Джон Стоунз поділився очікуваннями від матчу своєї команди проти збірної Бельгії.

"Це буде дуже цікавий матч. Бельгія є однією з кращих команд світу з великою кількістю класних гравців. Крім того, мені буде дуже цікаво зіграти проти своїх одноклубників. Поєдинок двох найкращих команд групи – це те, чого чекають уболівальники, і те, чого чекаю я, адже по-справжньому перевірити себе можна тільки в матчах проти кращих.

Компані – відмінний хлопець і класний футболіст. Я буду радий зіграти проти нього і сподіваюся, він зможе відновитися після травми. Я буду радий перекинутися з ним парою теплих слів, але тільки якщо це не буде стосуватися футболу.

Англія – Бельгія: анонс матчу ЧС-2018

Це дивне почуття, адже ми звикли грати за одну команду, і те ж саме стосується і Де Брюйне, але в матчі один проти одного ми ніколи не переходимо межу. Всі ми хочемо перемоги, але після матчу потиснемо один одному руки і будемо спілкуватися, як і раніше", – цитує Стоунза офіційний сайт ФІФА.

Матч 3 туру групового етапу ЧС-2018 Англія – Бельгія відбудеться сьогодні, початок о 21:00. Обидві команди вже забезпечили собі вихід у плей-офф.

ЧС 20183 тур

Англія - Бельгія: Четвер 28 червня 2018

Англія
до матчу
5
год
:
49
хв
Бельгія
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Джон Стоунз Джон Стоунз Англія Англія Англія - Бельгія
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