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Стоунз: Мне будет очень интересно сыграть против своих одноклубников

14:08 23 Читати українською
Стоунз: Мне будет очень интересно сыграть против своих одноклубников
Стоунз / Фото из соцсетей

Защитник сборной Англии Джон Стоунз поделился ожиданиями от матча своей команды против сборной Бельгии.

"Это будет очень интересный матч. Бельгия является одной из лучших команд мира с большим количеством классных игроков. Кроме того, мне будет очень интересно сыграть против своих одноклубников. Поединок двух лучших команд группы – это то, чего ждут болельщики, и то, чего жду я, ведь по-настоящему проверить себя можно только в матчах против лучших.

Компани – отличный парень и классный футболист. Я буду рад сыграть против него и надеюсь, он сможет восстановиться после травмы. Я буду рад перекинуться с ним парой теплых слов, но только если это не будет касаться футбола.

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Это странное чувство, ведь мы привыкли играть за одну команду, и то же самое касается и Де Брюйне, но в матче друг против друга мы никогда не переходим границу. Все мы хотим победы, но после матча пожмем друг другу руки и будем общаться, как и раньше", – цитирует Стоунза официальный сайт ФИФА.

Матч 3 тура группового этапа ЧМ-2018 Англия – Бельгия состоится сегодня, начало в 21:00. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф.

ЧМ 20183 тур

Англия - Бельгия: Четверг 28 июня 2018

Англия
до матча
5
час
:
51
мин
Бельгия
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ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Джон Стоунз Джон Стоунз Англия Англия Англия - Бельгия
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