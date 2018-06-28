Стоунз: Мне будет очень интересно сыграть против своих одноклубников

Защитник сборной Англии Джон Стоунз поделился ожиданиями от матча своей команды против сборной Бельгии.

"Это будет очень интересный матч. Бельгия является одной из лучших команд мира с большим количеством классных игроков. Кроме того, мне будет очень интересно сыграть против своих одноклубников. Поединок двух лучших команд группы – это то, чего ждут болельщики, и то, чего жду я, ведь по-настоящему проверить себя можно только в матчах против лучших.

Компани – отличный парень и классный футболист. Я буду рад сыграть против него и надеюсь, он сможет восстановиться после травмы. Я буду рад перекинуться с ним парой теплых слов, но только если это не будет касаться футбола.

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Это странное чувство, ведь мы привыкли играть за одну команду, и то же самое касается и Де Брюйне, но в матче друг против друга мы никогда не переходим границу. Все мы хотим победы, но после матча пожмем друг другу руки и будем общаться, как и раньше", – цитирует Стоунза официальный сайт ФИФА.

Матч 3 тура группового этапа ЧМ-2018 Англия – Бельгия состоится сегодня, начало в 21:00. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф.