Степаненко: Завжди є матчі, про які хотілося б забути

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко підбив підсумки 2018 року для Шахтаря та збірної України.

"2018 рік, на мою думку, видався вдалим. Ми стали чемпіонами, виграли Кубок України, виступали в Лізі чемпіонів. Зараз йдемо на першому місці в турнірній таблиці УПЛ.

Степаненко став найкращим гравцем Шахтаря в грудні

В принципі, збірна добре виступила, вийшли з першого місця в Лізі націй. Так, були і чудові матчі, і такі, про які хотілося б забути. Але це футбол, це спорт. Завжди так буває. Ми віддавали максимум сил на полі. Сподіваємося, наступний рік виявиться ще більш вдалим – повинні для цього зробити все.

В компанії родини та Санти: як гравці Шахтаря святкували Різдво

Хочу побажати уболівальникам Шахтаря, щоб команда їх радувала, приносила нові яскраві перемоги. Миру, добра, благополуччя, щоб люди раділи кожному дню, частіше посміхалися. Звичайно, всі чекають миру! Нехай 2019 рік буде набагато кращим за минулий", – цитує Степаненка офіційний сайт Шахтаря.