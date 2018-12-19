Степаненко став найкращим гравцем Шахтаря в грудні

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко був визнаний найкращим гравцем команди в грудні.

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив, що Тарас Степаненко був визнаний найкращим гравцем команди в грудні.

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Півзахисник зіграв у всіх трьох матчах, які були у "гірників" цього місяця, і забив розкішний гол у ворота Маріуполя (3:0).

Ця номінація дозволить Степаненку претендувати на звання найкращого гравця Шахтаря в 2018 році у фінальному голосуванні.