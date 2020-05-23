Степаненко пояснив, чому не став гравцем Динамо

Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко озвучив свою версію, чому Динамо не цікавилось ним в часи виступів за запорізький Металург.

"Багато факторів, травма – один з них. Були різні тренери. Вважаю, що все, як відбувається в житті, якщо ти працюєш, розвиваєшся – так і повинно бути. Так сталося – я щасливий.

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Читаю інших хлопців, які кудись не потрапили, вони, начебто, теж щасливі. Головне, що я ні на кого не ображений. На ображених воду возять. Я в своєму житті, прийшовши в Шахтар, багато чому навчився, багато чого досягнув. Для мене круто, що я опинився саме в Шахтарі", – цитує Степаненка Tribuna.

Нагадаємо, хавбек збірної України перейшов до "гірників" із запорізького Металурга у 2010 році.

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