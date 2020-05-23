Степаненко объяснил, почему не стал игроком Динамо

Хавбек Шахтера Тарас Степаненко озвучил свою версию, почему Динамо не интересовалось им во времена выступлений за запорожский Металлург.

"Многие факторы, травма – один из них. Были разные тренеры. Считаю, что все, как происходит в жизни, если ты работаешь, развиваешься – так и должно быть. Так случилось – я счастлив.

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Читаю других ребят, которые куда-то не попали, они, вроде бы, тоже счастливы. Главное, что я ни на кого не обижен. На обиженных воду возят. Я в своей жизни, придя в Шахтер, многому научился, многого достиг. Для меня круто, что я оказался именно в Шахтере", – цитирует Степаненко Tribuna.

Напомним, хавбек сборной Украины перешел к "горнякам" из запорожского Металлурга в 2010 году.

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