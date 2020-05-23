toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - РУХ УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Степаненко объяснил, почему не стал игроком Динамо

06:00 128 Читати українською
Степаненко объяснил, почему не стал игроком Динамо
Тарас Степаненко / Сайт Шахтера

Хавбек Шахтера Тарас Степаненко озвучил свою версию, почему Динамо не интересовалось им во времена выступлений за запорожский Металлург.

"Многие факторы, травма – один из них. Были разные тренеры. Считаю, что все, как происходит в жизни, если ты работаешь, развиваешься – так и должно быть. Так случилось – я счастлив.

Степаненко: Отношения между футболистами Шахтера и Динамо стали теплее

Читаю других ребят, которые куда-то не попали, они, вроде бы, тоже счастливы. Главное, что я ни на кого не обижен. На обиженных воду возят. Я в своей жизни, придя в Шахтер, многому научился, многого достиг. Для меня круто, что я оказался именно в Шахтере", – цитирует Степаненко Tribuna.

Напомним, хавбек сборной Украины перешел к "горнякам" из запорожского Металлурга в 2010 году.

"Якщо Тупчієнко двох не вбив, отже погано тренувався": грав у Маркевича, виховував Нойка і бачив народження зірки Динамо

blog_ava
Минай рискует проиграть битву за УПЛ – закарпатцы среди лидеров Первой лиги
08:56
25
Теги
Тарас Степаненко Тарас Степаненко Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Металлург Запорожье Металлург Запорожье
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
3
мин
Боруссия Менхенгладбах
16:30
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук