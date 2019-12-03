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Степаненко назвав збірну, яку Україна не хотіла бачити у своїй групі на Євро-2020

06:30 4036 Читать на русском
Степаненко назвав збірну, яку Україна не хотіла бачити у своїй групі на Євро-2020
Тарас Степаненко / Getty Images

Хавбек збірної України Тарас Степаненко поділився думками щодо жеребкування групової стадії Євро-2020.

"Про Нідерланди ми відразу знали, коли закінчився відбірковий цикл. Австрію, в принципі, чекали. Хвилювалися, щоб не випала Португалія – ​​це топ-збірна. З усіма іншими можна грати, нормальний жереб. У всіх команд є шанс вийти далі.

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Четверта команда групи? Там грузини сильно до нас рвуться (посміхається). Давид Хочолава каже, що вони точно пройдуть далі. Якщо вийде Румунія – буде Румунія, а ні, то будемо чекати Грузію. Завдання від тренерського штабу? Ми ще не бачилися, я взагалі пропускав збір. У березні буде збір. Можливо, головний тренер чи президент УАФ щось розкажуть. Всі і так розуміють, що є завдання вийти з групи і пройти якомога далі", – розповів Степаненко у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, збірна Португаліїі була суперником українців у відборі на Євро-2020. Матч у Лісабоні завершився нульовою нічиєю, а от у Києві команда Шевченка здобула перемогу 2:1.

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Теги
Португалія Португалія Україна Україна Євро-2020 Тарас Степаненко Тарас Степаненко Грузія Грузія
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