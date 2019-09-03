Степаненко: Литва – достатньо складний суперник

Півзахисник збірної України розповів про настрій синьо-жовтих перед матчем у Вільнюсі.

"Ми не дивимося, хто аутсайдер, а хто ні. Ці штампи роздають журналісти. Ми ж готуємося до серйозного матчу, і цей суперник теж досить складний. Для нас кожна гра важлива.

Соболь – про матч з Литвою: Нам вкрай необхідні ці три очки

Звичайно, ми їдемо за перемогою у Вільнюс. Якщо не буде результату, не буде трьох очок, тому недооцінки суперника не буде. Зараз важливо виграти у Литви матч на виїзді, а потім і домашню гру. Потім залишаться дві складні гри. Для того, щоб бути більш спокійними на фініші, треба зараз вигравати в лобових матчах у конкурентів по групі.

Настрій і мотивація? Тут більше питання в психології. Не думаю, що наш фізичний стан інший у порівнянні з матчем проти Сербії. А ось психологічно можна недооцінити Литву. Потрібно бути серйозно готовими до таких ігор, тому що були випадки, коли ми втрачали очки в таких матчах, як наприклад з Молдовою. Тому дуже важливо максимально налаштуватися і перемогти" – розповів Степаненко сайту Zbirna.com.

Нагадаємо, збірна України 7 вересня у Вільнюсі проведе матч відбору до Євро-2020 проти команди Литви. Початок зустрічі о 19:00.