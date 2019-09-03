Соболь – про матч з Литвою: Нам вкрай необхідні ці три очки

Захисник збірної України та бельгійського Брюгге Едуард Соболь розповів про атмосферу у національній команді.

"Провели гарне тренування. В готелі у нас будуть міні-збори – обговоримо наші плани на майбутні матчі.

Відчуваю себе добре, адже вже провів достатню кількість матчів. З гравцями Динамо не "травили" один одного, адже це футбол. Сьогодні пройшли ми, а завтра – вони.

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Всі хлопці серйозно налаштовуються на матч проти Литви. За чемпіонатом цієї країни не стежу, але тренерський штаб розкаже, як грати проти збірної. Нам потрібні ці три очки", – цитує Соболя Tribuna.com.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться з Литвою у матчі кваліфікації до Євро-2020, гра відбудеться 7-го вересня, початок о 19:00.