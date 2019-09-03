Степаненко: Литва – достаточно сложный соперник

Полузащитник сборной Украины рассказал о настроении сине-желтых перед матчем в Вильнюсе.

"Мы не смотрим, кто аутсайдер, а кто нет. Эти штампы раздают журналисты. Мы же готовимся к серьезному матчу, и этот соперник тоже достаточно сложный. Для нас каждая игра важна.

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Конечно, мы едем за победой в Вильнюс. Если не будет результата, не будет трех очков, поэтому недооценки соперника не будет. Сейчас важно выиграть у Литвы матч на выезде, а потом и домашнюю игру. Затем останутся две сложные игры. Для того, чтобы быть более спокойными на финише, надо сейчас выигрывать в лобовых матчах у конкурентов по группе.

Настроение и мотивация? Здесь больше вопрос психологии. Не думаю, что наше физическое состояние другое по сравнению с матчем против Сербии. А вот психологически можно недооценить Литву. Нужно быть серьезно готовыми к таким играм, так как были случаи, когда мы теряли очки в таких матчах, как например с Молдовой. Поэтому очень важно максимально настроиться и победить ", – рассказал Степаненко сайту Zbirna.com.

Напомним, сборная Украины 7 сентября в Вильнюсе проведет матч отбора к Евро-2020 против команды Литвы. Начало встречи в 19:00.